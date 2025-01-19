الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد

محمد فؤاد، فيتو
محمد فؤاد، فيتو

أعلنت فريدة عمرو، زوجة نجل الفنان محمد فؤاد، وفاة جد زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتبت فريده قائلة: “إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى جد زوجي عبدالرحمن فؤاد، الحاج حنفي الشندويلي، والد حبيبتي مروة الشندويلي، وستقام صلاة الجنازة غدًا بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر والدفن في مقابر المجاورين بصلاح سالم”.

وأضافت: «اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا».

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