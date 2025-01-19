رامز جلال يخدع حضور حفل "جوي أووردز" بمقلب جديد

رامز جلال، مارس الفنان رامز جلال، هوايته المفضلة في تقديم المقالب، على مسرح حفل جوائز جوي أووردز 2025، حيث جسد شخصية مطرب هندي.

مقلب رامز جلال في حفل جوي أووردز

وبعدما كشف رامز جلال عن هويته، توجه للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعانقه.

وقال رامز جلال بعد الكشف عن هويته في حفل جوي أووردز 2025: "الشخصية صعبة أوي".



رامز جلال من حفل جوي أووردز 2025، فيتو

جائزة الفنان المفضل

وقدم رامز جلال، جائزة الفنان المفضل للفنان السعودي عايض، متفوقا على المطرب تامر عاشور.



جائزة الأغنية المفضلة

وفاز الفنان ماجد المهندس، بجائزة الأغنية المفضلة، عن أغنيته "الجو".

النسخة الخامسة من "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS



وحضر الحفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

وشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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