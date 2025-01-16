الخميس 16 يناير 2025
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محافظات

إصابة 27 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 27 شخصا، اليوم الخميس،  في حادث تصادم سيارتي  ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتي  ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل 27 مصابًا إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

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