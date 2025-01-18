أزمات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. تأخر أوراق الامتحانات وتداول الأسئلة عبر جروبات الغش.. استبعاد رؤساء لجان لمواجهة التجاوزات

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، بمشاركة حوالي 2 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتعد امتحانات الشهادة الإعدادية من أهم المحطات في حياة الطلاب، حيث تمثل مرحلة انتقالية مهمة، ومع كل عام، تثار تساؤلات حول مدى نزاهة هذه الامتحانات، ومدى وجود خروقات قد تؤثر على نتائج الطلاب، لذلك، نستعرض معكم فيما يأتي أبرز الأزمات التي شهدها أول أيام الامتحانات، وكيف تم التعامل معها.

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

نشرت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد دخول الطلاب اللجان بنصف ساعة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، أنه تم فتح تحقيق عاجل بشأن التحقق من صور الأسئلة المتداولة عبر جروبات الغش.

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

ونشرت جروبات الغش عبر تطبيق تليجراف صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بعد دخول الطلاب اللجان بنصف ساعة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني القاهرة، أنه جار التحقق من صور الأسئلة المتداولة عبر جروبات الغش.

أول رد من التعليم بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

ونفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تداول للأسئلة بعد بدء اللجان وليس تسريبا قبل بدء اللجان، مطالبًا جميع أولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الصفحات.

تأخر أوراق امتحان اللغة العربية بإحدى مدارس الجيزة

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، المنعقدة في مدرسة الرؤية بالعمرانية واقعة تأخر وصول أسئلة امتحان اللغة العربية، لمدة نصف ساعة عن موعد بدء الامتحان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن سبب تأخر وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للجنة المذكورة، هو أن سيارة نقل الأسئلة تأخرت بسبب زحام الطريق لأنها مرت بطريق به أحد الأسواق المزدحمة.

وعلى الفور، قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة منح طلاب الشهادة الإعدادية الممتحنين في لجان المدرسة المذكورة وقتًا إضافيًا 45 دقيقة بدلًا من نصف ساعة تأخير، حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان حصولهم على فرصتهم كاملة في الإجابة على الأسئلة.

وأعلنت محافظة الجيزة أنه فور ورود بلاغ لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس من تأخر وصول الأوراق الامتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية، كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية بتعويض الوقت الضائع من الطلاب انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك علي المستقبل التعليمي للطلاب.

تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق

كما قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الامتحانية.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية لسريان العملية الامتحانية بانتظام داخل كافة اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون أي معوقات.

استبعاد رئيس لجنة ببولاق الدكرور لعدم التزامه بالتعليمات

أصدر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرارًا باستبعاد رئيس لجنة عمر سليمان ببولاق الدكرور، جاء هذا القرار نتيجة لعدم التزام رئيس اللجنة بالتعليمات الصادرة بشأن سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكد عطية أن مثل هذه الإجراءات الحاسمة تأتي في إطار حرص المديرية على ضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية، مشددًا على أن أي تهاون أو تقصير من جانب أي من العاملين في العملية الامتحانية سيواجه بإجراءات عقابية فورية.

وقال عطية: "نحن نعمل على توفير كافة الظروف الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومناسبة، ولن نتسامح مع أي تصرف يهدد سير العملية الامتحانية أو يمس بسمعة التعليم في المحافظة."

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي كرسالة واضحة مفادها أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة لن تتهاون مع أي مخالفة للقواعد واللوائح المنظمة لعملية الامتحانات، وأنها ستعمل بكل قوة لحماية حقوق الطلاب وضمان حصولهم على فرص عادلة.

صور ورقة الأسئلة، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بالفيوم

قرر الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول ومعلمة بلجنة مدرسة على عوض الإعدادية المشتركة بإطسا، وإحالتهم جميعًا إلى التحقيق بسبب تصوير ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية أثناء سير الامتحانات، وجار اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المعلمة.

كما قرر وكيل الوزارة استبعاد معلمة بلجنة مدرسة بني صالح الإعدادية بشرق الفيوم وإحالتها للتحقيق بسبب حيازة التليفون المحمول داخل اللجنة الامتحانية.

إحالة رئيس لجنة ومراقب وملاحظين للتحقيق بسبب تداول امتحان العربي في الدقهلية

أصدر الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التعليم بالدقهلية قرارا باستبعاد رئيس اللجنة ومراقب دور وملاحظين، وإحالتهم للشئون القانونية بإحدي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في منية النصر.

وجاء قرار وكيل التعليم بالدقهلية بشأن مدرسة مصطفى حكم الإعدادية التابعة لإدارة منية النصر التعليمية، حيث تبين إنه تم تداول صور من بوكليت الأسئلة نموذج ( ج ) على مواقع التواصل الاجتماعي ( Telegram ) في تمام الساعة ٩:١٤، وتبين صحة جميع الأوراق وتطابقها مع بوكليت الامتحان، وكذلك نشر إجابات بعض الأسئلة، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بالمديرية، وبناء عليه أصدر مدير المديرية قرار استبعاد رئيس اللجنة ومراقب الدور والملاحظين وإحالتهم للشئون القانونية.

وأكد “تعليم الدقهلية” رصد تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان، وذلك لإحداث عملية غش وتمت السيطرة والاتصال بغرفة عمليات مديرية أمن الدقهلية، لتكثيف حراسة الشرطة أمام اللجان.



استبعاد 3 رؤساء لجان و9 مراقبين أدوار وملاحظين في امتحانات الإعدادية بالشرقية

قرر محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استبعاد وإلغاء ندب 3 رؤساء لجان، و3 مراقبين أدوار، و6 ملاحظين بإدارات أبو كبير التعليمية، وأبو حماد التعليمية، وشرق الزقازيق التعليمية وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة لتقصيرهم في أداء عملهم باللجان.

وجاء ذلك لضبط 3 طلاب لتورطهم ومحاولتهم الغش بتصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية والخط بالمحمول وفور رصدهم عن طريق غرفة العمليات المشكلة بمعرفة المديرية، تم التعرف على رقم اللجنة ورقم الجلوس الخاص بالثلاثة طلاب، من خلال الباركود السرى الموجود على ورقة الأسئلة واجهاض محاولتهم الغش، ولم يستغرق ذلك الأمر سوى خمسة دقائق، وبفحص أجهزة المحمول تبين عدم وصول أي إجابات للطلاب خاصة بالامتحان، وتمت إحالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتحريز أجهزة المحمول الخاص بهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.