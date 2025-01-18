السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

75804 طلاب بالشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية والحاسب الآلي

طلاب الشهادة الإعدادية،
طلاب الشهادة الإعدادية، فيتو

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية والخط والأمعاء،  في الفترة الأولى، وامتحانات الحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة الثانية.

 ويتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، في 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من السبت 18 يناير الجاري،  حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية  لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر بلجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

تعليمات سير الامتحانات

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل رئيس لجنة تسلم تعليمات الامتحانات في مظروف خاص به، وتتلخص التعليمات في منع اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة،  أثناء سير الامتحان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث  أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الامتحانات في جميع اللجان.

حالة الطقس غدا السبت 18-01-2025 في محافظة الفيوم

تبين أنها مقلدة، نيابة الفيوم تطلق سراح المتهم بحيازة 88 قطعة أثرية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، والتواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الشهادة الاعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه أسئلة امتحان الاعدادية الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم الشهادة الإعدادية 2025

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا السبت 18-01-2025 في محافظة الفيوم

«صناعة الخوص» من الفيوم إلى الخليج العربي وأوروبا.. سيدات قرية "الإعلام" رائدات تحويل سعف النخيل إلى تحف فنية.. وهذه أبرز مراحل الإنتاج (فيديو)

تبين أنها مقلدة، نيابة الفيوم تطلق سراح المتهم بحيازة 88 قطعة أثرية

إصابة 19 راكبا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الغربي في الفيوم
ads

الأكثر قراءة

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

سعر الخضار اليوم السبت بسوق العبور، البطاطس والبصل بـ 7 جنيهات ومفاجأة عن الطماطم

الذرة الأعلى يليه عباد الشمس، زيادة جديدة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تبدأ من 30 والسبيط بـ 200 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها والحرنكش ينافس التفاح

اليوم، الأهلي يستضيف أورلاندو بحثا عن صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

الصحة تحذر من تخزين المضاد الحيوي في الثلاجة واستخدامه من جديد

منوعات

المزيد

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

حرائق لوس أنجلوس التهمت أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا والخسائر تاريخية

بسبب الطقس وأشياء أخرى، وقائع غريبة وإجراء "نادر" في مراسم تنصيب ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية