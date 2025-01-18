75804 طلاب بالشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية والحاسب الآلي

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية والخط والأمعاء، في الفترة الأولى، وامتحانات الحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة الثانية.

ويتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، في 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من السبت 18 يناير الجاري، حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر بلجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

تعليمات سير الامتحانات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل رئيس لجنة تسلم تعليمات الامتحانات في مظروف خاص به، وتتلخص التعليمات في منع اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة، أثناء سير الامتحان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الامتحانات في جميع اللجان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، والتواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات.

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