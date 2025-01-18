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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان اللغة العربية سهل والدين كان صعبا (فيديو)

امتحان الشهادة الإعدادية
امتحان الشهادة الإعدادية
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انتهى منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، من أداء امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووصف أغلب الطلاب امتحان اللغة العربية بأنه "سهل"، وأن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، إلا أنهم أبدوا بعض الصعوبة في بعض الأسئلة التفصيلية في مادة التربية الدينية، مؤكدين أنها تحتاج إلى وقت أطول للإجابة عنها.

وقال أحد الطلاب: "اللغة العربية كانت سهلة، الأسئلة كانت واضحة ومباشرة، ولكن امتحان الدين كان يحتاج إلى تفكير أكثر قليلًا".

وأضاف طالب آخر: “أشعر أنني أجبت عن جميع أسئلة اللغة العربية بشكل جيد، ولكن موضوع التعبير كان صعبا، وبعض أسئلة النحو وبشكل عام الامتحان كويس”.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

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