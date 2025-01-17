الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش بامتحانات"الإعدادية"

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 بحزم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على لجان الامتحانات.

عقوبات رادعة للمخالفين

ونص القانون على عقوبات مشددة للمخالفين، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه، كل من قام بنشر أو طباعة أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بهدف الغش، كما يحرم الطالب المخالف من أداء الامتحانات في الدورين الحالي واللاحق، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

حظر استخدام الهواتف المحمولة

وشدد القانون على حظر حمل أي نوع من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة، داخل لجان الامتحانات، مع فرض غرامة مالية على المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المديرية على توفير بيئة امتحانية نزيهة، وأن أي محاولة للغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات ستواجه بالعقاب.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بجميع الطلاب بالالتزام بالقانون والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج.

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