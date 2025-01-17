الجمعة 17 يناير 2025
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تنطلق غدا، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بالكامل

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية،فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الجدول الزمني الكامل لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

ويشمل الجدول، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، مواعيد جميع المواد الامتحانية، حيث تبدأ الامتحانات غدا السبت الموافق 18 يناير 2025،  وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

وأكد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه تم تكثيف كافة الاستعدادات للامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية وتطبيق أعلى معايير الجودة. 

و شدد وكيل الوزارة على أهمية الحفاظ على سرية الأسئلة من لحظة إعدادها وحتى توزيعها، وذلك لضمان نزاهة الامتحانات، كما أكد على ضرورة تجهيز اللجان الامتحانية بشكل جيد وتوفير بيئة مريحة للطلاب، مع توفير الإضاءة والتهوية المناسبة.
 

تعليمات مدير تعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأضاف مدير تعليم الجيزة أنه في حال حدوث أي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة، يتم تعويض الطلاب عن الوقت المفقود لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما أكد على حظر دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات، وذلك لمنع أي حالات غش أو تسريب.

وشدد عطية على أهمية دور لجان المتابعة في الرقابة على سير الامتحانات والتعامل مع أي طارئ.

 

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