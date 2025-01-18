السبت 18 يناير 2025
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محافظات

تعليم الفيوم: لا شكاوى في امتحان العربي

امتحانات، فيتو
امتحانات، فيتو

قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمدرسة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي تجاوزات أو شكاوى من طلاب الشهادة الاعدادية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، الذين أدوا الامتحانات بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي  التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط الذين أدوا الامتحانات بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي  التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط ولم يخلو من بعض الكريمات في النحو لتمييز الطلاب المتفوقين، لكنه في المجمل كان يسيرا علي الطالب المتوسط، كما أن امتحان الحاسب الآلي كان مناسبا لجميع المستويات، وكان الوقت كاف في الفترتين لأداء الامتحان بالكامل.

المتقدمون لأداء الامتحانات

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، قد أدوا اليوم السبت امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، في الفترة الأولي، وامتحانات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة الثانية، وتقدم الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من السبت 18 يناير الجاري،  حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

وكانتقد انتهت  مديريةالتربية والتعليم بمحافظة الفيوم، من كافة الاستعدادات النهائية  لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر بلجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

تعليمات سير الامتحانات

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل رئيس لجنة تسلم تعليمات الامتحانات في مظروف خاص به، وتتلخص التعليمات في منع اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة،  أثناء سير الامتحان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث  أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الامتحانات في جميع اللجان.

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وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، والتواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات.

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