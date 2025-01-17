انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة غدا.. استعدادات مكثفة وتدابير مشددة.. منع الهاتف المحمول للطلاب والمراقبين أولوية قصوى

تشهد محافظتي القاهرة والجيزة استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، والتي تنطلق غدًا السبت.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

وأشارت "مدير المديرية" إلى أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات.

كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.

وأكدت عدم منع أي طالب من أداء الامتحان.

كما صرحت " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول ( نصف العام) ٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ (٢١١٣٤٢) طالب وطالبة مقسمين كالتالى:-

بنين: (١٠٧٢٣٩) طالبا

بنات: (١٠٤١٠٣) طالبات

موزعين على (٧٢٢) لجنة بالإدارات التعليمية الـ٣٥

وشددت على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

ونوهت أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجهت مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الإمتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدورى رقم (٨) لعام ٢٠٢٤

استعدادات محافظة الجيزة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وعلى جانب آخر، أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يبدأ غدًا السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣ يناير الجاري، حيث بلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢١٢ ألفا و٧٧٨ طالبًـا يؤدون امتحاناتهم داخل (٧٠٢) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية على أن يكون يوم الأحد الموافق ١٩ يناير الجاري إجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس.

تكليفات محافظ الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي مدراء الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

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