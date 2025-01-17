الجمعة 17 يناير 2025
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المراجعة النهائية، نماذج استرشادية شاملة في اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن توفير نماذج استرشادية شاملة لمادتَي اللغة العربية والتربية الدينية، لطلاب الشهادة الإعدادية.

وتهدف هذه النماذج إلى مساعدة الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة التي قد تأتي في الامتحان الرسمي غدا السبت، وتقوية مهاراتهم في التحليل وحل المشكلات، وقد تم تصميم الأسئلة لتغطي جميع جوانب المنهج الدراسي، وتتناسب مع المستوى الدراسي للطلاب.

ما الذي تقدمه هذه النماذج؟

و تغطي النماذج جميع دروس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتشمل أسئلة متنوعة منوعة، مما يساعد الطلاب على اكتساب ثقة أكبر بأنفسهم.
 

وتم التركيز في النماذج على النقاط الأساسية والمفاهيم الرئيسية التي من المحتمل أن ترد في الامتحان، كما تم صياغة الأسئلة بطريقة علمية تساعد الطلاب على فهم المادة بشكل أفضل.

وحثت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الطلاب على الاستفادة القصوى من هذه النماذج، وتخصيص وقت كافٍ لحلها ومراجعتها، كما نصحت الطلاب بضرورة المراجعة المستمرة والمكثفة للمادة النظرية، والتدرب على حل أكبر عدد ممكن من الأسئلة.

و أكد سعيد عطية مدير تعليم الجيزة على أهمية هذه النماذج في مساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل بجد لتوفير كافة الأدوات التي تساعد الطلاب على النجاح.

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