التعليم تكشف سبب تأخر أوراق امتحان اللغة العربية بإحدى مدارس الجيزة

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، المنعقدة في مدرسة الرؤية بالعمرانية واقعة تأخر وصول أسئلة امتحان اللغة العربية، لمدة نصف ساعة عن موعد بدء الامتحان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن سبب تأخر وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للجنة المذكورة، هو أن سيارة نقل الأسئلة تأخرت بسبب زحام الطريق لأنها مرت بطريق به أحد الأسواق المزدحمة.

وعلى الفور، قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة منح طلاب الشهادة الإعدادية الممتحنين في لجان المدرسة المذكورة وقتًا إضافيًا 45 دقيقة بدلًا من نصف ساعة تأخير، حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان حصولهم على فرصتهم كاملة في الإجابة على الأسئلة.

وأعلنت محافظة الجيزة أنه فور ورود بلاغ لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس من تأخر وصول الأوراق الامتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية، كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية بتعويض الوقت الضائع من الطلاب انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك علي المستقبل التعليمي للطلاب.

تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق

كما قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الامتحانية.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية لسريان العملية الامتحانية بانتظام داخل كافة اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون أي معوقات.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية لـ 2 مليون طالب وطالبة.انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية لـ 2 مليون طالب وطالبة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية لـ 2 مليون طالب وطالبة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ويتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

تعليمات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

وشدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكد حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.

كما أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.

و أعلن محمد عبد اللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٥ جنيهًا إلى ١٣٠ جنيها، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الإداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.

ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

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