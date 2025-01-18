السبت 18 يناير 2025
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اليوم، الجيزة تستقبل 212 ألف طالب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية

طلاب الشهادة الإعدادية،
طلاب الشهادة الإعدادية، فيتو
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 تستعد محافظة الجيزة لاستقبال 212 ألفًا و778 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بدءًا من اليوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، حيث تم تخصيص 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جهود مكثفة لتهيئة المناخ الامتحاني

وشدد محافظ الجيزة على أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في محيط المدارس، وإزالة أي إشغالات أو عوائق قد تعيق سير الامتحانات، كما وجه بمنع تواجد الباعة الجائلين ومكبرات الصوت في محيط اللجان الامتحانية.

تعليمات مشددة لضمان النزاهة بامتحانات الشهادة الإعدادية 

من جانبه، أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أهمية الالتزام التام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات في حالة وجود أي مشكلة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل قصارى جهدهم والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن المحافظة قد وفرت كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحهم.

 

رسالة إلى أولياء الأمور

كما وجه المحافظ رسالة إلى أولياء الأمور، داعيًا إياهم إلى تقديم الدعم والتشجيع لأبنائهم، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة، وتجنب الضغوط النفسية عليهم.

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