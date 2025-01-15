محافظ بني سويف يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لقاءً مفتوحًا مع المواطنين بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين المعنيين، من الإدارة العامة لخدمة المواطنين، مكتب المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، ومديري عموم الإدارات المختصة، وذلك لمناقشة الاحتياجات والشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في إطار القانون وبالاستفادة من الإمكانات المتاحة.

محافظ بني سويف يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين

وخلال اللقاء، تم بحث ومناقشة مجموعة من المطالب والاحتياجات التي طرحها المواطنون في بعض القطاعات الخدمية والمرافق، من أبرز هذه المطالب، كان طلب إحدى المواطنات المقيمات بمنطقة حوض الدلالة بمدينة بني سويف، والتي تعاني من مرض مزمن في الدم بسبب نقص الصفائح الدموية وتحتاج إلى 3 أكياس دم شهريًا، وقد طلبت السيدة مساعدتها في توفير الأكياس بسبب الظروف الاجتماعية والمادية الصعبة التي تمر بها.

وفي استجابة لهذه المطالب، كلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل المجلس الطبي "القومسيون" للبحث في إمكانية توفير أكياس الدم عبر قرار العلاج على نفقة الدولة، كما تم تكليف مسؤولي الصحة بتوفير الرعاية الطبية لأحد المواطنين من قرية المسيد الأبيض بمركز إهناسيا، والذي يعاني من ورم في إحدى الغدد ولا يستطيع تحمل تكاليف علاجه.

محافظ بني سويف يبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

أما في إطار استجابة شكوى أحد المواطنين بشارع محفوظ بمدينة بني سويف بشأن عدم رصف الشارع، رغم رصف عدة شوارع مجاورة، أفاد رئيس المدينة بأنه سيتم إدراج الشارع في خطة الرصف لمديرية الطرق والنقل في العام المقبل. كما كلف المحافظ رئيس المدينة ووحدة الطرق والنقل بإدراج الجزء المتبقي من شارع سيد عبد اللطيف بالحي الغربي ضمن خطة الرصف لعام 2025/2026، خاصة بعد أن تم رصف جزء كبير من الشارع.

وتم خلال اللقاء صرف مساعدتين ماليتين استجابة لحالتين اجتماعية وصحية حرجة، حيث وجه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بدراسة الحالتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية والمساعدة المالية الشهرية، كما كلف المحافظ مسئولي الصحة بمتابعة الحالة الصحية لزوج إحدى الأسر، الذي يعاني من ورم في نخاع العظام، وبحث حالته لإمكانية توفير العلاج على نفقة الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.