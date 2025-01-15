الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

إلغاء الامتحانات لـ5 طلاب ثانوي بسبب الغش والشغب وحيازة المحمول في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتفقد إحدى المدارس، فيتو

قررت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه عدد من الطلاب المخالفين لضوابط الامتحانات، في إطار سياسة المحاسبية العاجلة التي تتبعها المديرية لضمان نزاهة العملية الامتحانية وخلق بيئة تعليمية منضبطة. 

 

إلغاء امتحانات لـ5 طلاب ثانوي ببني سويف

وقررت وكيل تعليم بني سويف، إلغاء امتحان مادة لطالب بالصف الأول الثانوي العام بعد محاولته الغش أثناء الامتحان في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام والانضباط داخل اللجان الامتحانية.

 

كما قررت وكيل تعليم بني سويف، إلغاء جميع امتحانات هذا العام لعدد 3 طالبات بالصف الثاني الثانوي بعد ضبطهن بحيازة واستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة أثناء الامتحان بما يمثل انتهاكا للوائح الامتحانية. 

 

وقررت وكيل تعليم بني سويف، إلغاء امتحانات جميع المواد للعام الدراسي 2024/ 2025 لطالب بالصف الأول الثانوي خدمات بسبب إثارة الشغب ومحاولته التعدي على أحد العاملين باللجنة وهو تصرف غير مقبول ويتنافى مع القيم التعليمية

 

التصدي لأي محاولة الإخلال بالنظام داخل اللجان

 

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن هذه القرارات تأتي لضمان تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية وللتصدي لأي محاولة تهدف إلى الإخلال بالنظام داخل اللجان وشددت على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة وشفافية الامتحانات

 

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن لجان المتابعة مستمرة في مراقبة سير الامتحانات على مستوى المحافظة لضمان الالتزام الكامل بالقواعد داعية الطلاب إلى التحلي بروح المسؤولية والاجتهاد والابتعاد عن أي ممارسات مخالفة مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

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