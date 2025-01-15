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محافظ بني سويف يتفقد مصانع ببياض العرب لبحث دعم الإنتاج والتصدير

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مصانع ببياض العرب، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بالمحافظة، ورافقه خلال الجولة مدير منطقة بياض العرب الصناعية، ورئيس مدينة بني سويف.

 

محافظ بني سويف يتفقد مصانع ببياض العرب

 

وشملت جولة محافظ بني سويف، زيارة أحد المصانع المقام على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع، باستثمارات 150 مليون جنيه. يعمل بالمصنع 50 عاملًا، ويتخصص في إنتاج وتصنيع بذور النباتات الطبية والعطرية والأعشاب، بالإضافة إلى نشاط تجفيف البصل. يتم تصدير منتجات المصنع إلى عدد من الدول في آسيا وأفريقيا.

 

كما تضمنت الجولة تفقد مصنع آخر يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 228 مليون جنيه. يعمل المصنع في قطاع الصناعات المعدنية، ويتخصص في إنتاج سقالات وشدات معدنية، ومواسير مختلفة الأحجام والتكوينات، إلى جانب تشكيل وقص الصاج والصفيح والاستانلس، وإنتاج أسقف الأبراج والجمالونات، وأوضح مسؤولو المصنع أن منتجاتهم موجهة بالكامل للتصدير إلى أسواق في أوروبا، أمريكا اللاتينية، شمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

 

محافظ بني سويف يبحث دعم الإنتاج والتصدير

 

واستعرض محافظ بني سويف، مع مسؤولي المصنعين مراحل الإنتاج ونسب المكونات المحلية ومعايير الجودة، كما ناقش خطط التوسع المستقبلية للأسواق المستهدفة، مؤكدًا أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.

 

وأكد محافظ بني سويف، على التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، موجهًا مسؤولي المنطقة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بحل أي تحديات تواجه المشروعات، لدعم العملية الإنتاجية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي.

 

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بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف بياض العرب الصناعية الدكتور محمد هاني غنيم

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