فريق بحث لكشف غموض وفاة طفلة في أوسيم
تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة وفاة طفل في ظروف غامضة بدائرة مركز أوسيم.
من خلال فريق بحث يعمل على جمع لتحريات والمعلومات واستجواب أسرة الطفلة.
تلقى رئيس مباحث أوسيم إخطارًا من نقطة شرطة ملحقة بمستشفى أوسيم المركزي بوصول طفل جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
وأشارت الفحص المبدئي لرجال البحث الجنائي عن وجود كدمات بظهر الطفل عمره 3 أعوام، وأفادت أسرته بتعرضه لحادث بطريق الكوم الأحمر.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت التحريات.
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