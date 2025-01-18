الأهلي يسعى لكسر عقدة أورلاندو، فوز وحيد لكتيبة كولر مقابل 3 للضيوف وتعادل في 4 مباريات، القيمة التسويقية في صالح أصحاب الأرض،والغيابات صداع في رأس كولر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، وفوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

ماذا فعل الأهلي أمام فريق جنوب إفريقيا

والتقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا في 34 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، حيث نجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة، وسيطر التعادل على 11 مباراة، فيما خسر الأهلي 10 مباريات.

وواجه الأهلي خلال الـ34 مباراة سبع فرق من جنوب افريقيا وهي: صن داونز «16 مباراة»، وأورلاندو بيراتس «7 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين».

وخلال مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 42 مرة، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.

تاريخ مواجهات الأهلي وأورلاندو

والتقى النادي الاهلي أمام أورلاندو بايرتس في 7 مواجهات اثنان في البطولة الكونفدرالية 2015 وفاز بهما الفريق الجنوب أفريقي، وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا التقى الأهلي وأورلاندو 5 مرات حقق الأهلي الفوز في مباراة وأورلاندو في مباراة وتعادلا في 3 مواجهات.

القيمة التسويقية لـ الأهلي وأورلاندو

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق أورلاندو بيراتس 21.50 مليون يورو.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز أمام أورلاندو؛لاحتلال صدارة مجموعته في بطولة دوري ابطال إفريقيا حيث الاحمر يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويتأخر الأهلي بنقطة واحدة عن المتصدر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا.. كالتالي:

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) – 11 نقاط.

2- الأهلى (مصر) – 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

قائمة الأهلي أمام أورلاندو

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

ويغيب عن الأهلي أمام أورلاندو كل من: أشرف داري، رضا سليم، يحيى عطية الله، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، عمر كمال عبد الواحد، علي معلول، حمزة علاء.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي غدا السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتبث مباراة الأهلي وأورلاندو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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