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رياضة

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة

الأهلي
الأهلي

ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي قمة جدول الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة المقرر لها اليوم الخميس بمواجهتي الزمالك ضد حرس الحدود، والمصري ضد فاركو.

وحقق الأهلي الفوز على الجونة 2-0، وبيراميدز على غزل المحلة 3-0 أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الأهلي 18 نقطة
2- بيراميدز 17 نقطة 
3- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة
4- الزمالك 14 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- المصري البورسعيدي 12 نقطة
7- البنك الأهلي 11 نقطة
8- بتروجيت 10 نقاط
9- فاركو 10 نقاط
10- الإسماعيلي 9 نقاط
11- الاتحاد السكندري 9 نقاط
12- سموحة 8 نقاط 
13- طلائع الجيش 8 نقاط
14- غزل المحلة 8 نقاط
15- إنبي 7 نقاط
16- حرس الحدود 6 نقاط
17- الجونة 6 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقًا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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