التأمين الصحي ينفذ برنامجًا تدريبيًا لأطباء الأسنان ببني سويف

نفذ فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تنمية مهارات أطباء الأسنان"، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبمشاركة 22 طبيبًا من العاملين بوحدات التأمين الصحي بالمحافظة.

التأمين الصحي ينفذ تدريبيًا لأطباء الأسنان

وأستمر البرنامج لمدة يومين بهدف تطوير مهارات أطباء الأسنان وتعزيز خبراتهم في مختلف تخصصات طب الأسنان، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي، برئاسة الدكتور أحمد محمد مصطفى، وبإشراف الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف.

وأشار مدير التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية التي تنفذها إدارة التدريب بفرع الهيئة ببني سويف، تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وبمتابعة الدكتورة عبير شعبان، مدير التدريب بالفرع.

أحدث التقنيات العلمية في طب الأسنان

واضاف مدير الفرع، أن البرنامج تضمن محاضرات علمية قدمتها الدكتورة مروة محمد توفيق، أستاذ طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة بني سويف، والدكتورة نورهان محمود عتريس، مسؤولة تفتيش الأسنان بالفرع، حيث تناولت أحدث التقنيات والأساليب العلمية في مجال طب الأسنان.

وأكد مدير التأمين الصحي ببني سويف، على أهمية التعليم المستمر في تطوير الكوادر الطبية، داعيًا الأطباء المشاركين إلى استثمار هذه الفرصة لتعزيز معارفهم وخبراتهم بما يساهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتحقيق رضاهم في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي.

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