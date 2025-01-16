الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

المباحث تستمع لشهود العيان في واقعة حريق شقة سكنية بحلوان

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة سكنية بحلوان
وكانت الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى عرب الوالدة بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخمادة النيران.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق شقة سكنية بحلوان أمن القاهرة مدينة حلوان حلوان الحماية المدنية بالقاهرة

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