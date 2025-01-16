الخميس 16 يناير 2025
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أخبار مصر

إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي صيادلة مصر، ومحمد عصمت رئيسًا

الدكتور محمد عصمت
الدكتور محمد عصمت رئيسًا لمجلس إدارة نادي صيادلة مصر

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي صيادلة مصر، واختير الدكتور محمد عصمت أمين عام نقابة الصيادلة، رئيسًا لمجلس إدارة النادي، والدكتورة علا خطاب نائبًا للرئيس، والدكتورة رحاب فخر الدين، الأمين العام، والدكتور عمرو مغربي أمين الصندوق، والدكتورة داليا علي لطفي المدير التنفيذي. 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عصمت، رئيس مجلس إدارة نادي صيادلة مصر، إن نادي الصيادلة منصة متكاملة تهدف إلى دعم وتطوير مهنة الصيدلة في مصر، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على تعزيز الدور المحوري للصيادلة في المجتمع من خلال تحقيق التميز المهني، الابتكار، والتعاون، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. 

وأكد أن نادي صيادلة مصر يعمل على توفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة، وتنظيم مبادرات مجتمعية هادفة، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء المهني، ودعم كافة فئات الصيادلة، من الشباب إلى ذوي الخبرة، لضمان تحقيق تكامل في العمل الصيدلي يخدم الوطن والمجتمع.

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