هل انتهت أزمة نقص الأدوية؟ نقابة الصيادلة ترد

أزمة الأدوية، قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، إن الأدوية أصبحت متوفرة بصورة كبيرة في الصيدليات، ولكن المشكلة تتمحور حول توفر بعض أنواع الأنسولين خلال الفترة الحالية.

مفهوم نقص الأدوية

وأشار إلى أن مفهوم نقص الأدوية بالنسبة للمواطن يختلف عن منظور نقص الأدوية للدولة، خاصة وأن الدواء قد يكون متوفرا في صورة بديل أو مثيل محلي ولكن الطبيب أو المريض يبحث غالبا عن المستورد.

السبب وراء نقص الأدوية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نقطة ومن أول السطر" تقديم رحاب فارس، أن النقص الموجود في بعض أنواع الأدوية سببه الرئيسي سوء التوزيع، وعدم عدالة التوزيع، واحتكار بعض الصيدليات أنواع معينة من الأدوية.

حل مشكلة نقص الأدوية

ولفت إلى أن الدولة عملت على حل مشكلة أزمة الأدوية من خلال توفير الدولار، أو الإفراج بشكل سريع عن المواد الفاعلة من الجمارك، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الأدوية انخفضت بصورة كبيرة، وليست مماثلة للسابق.