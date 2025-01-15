أخبار الفن اليوم: انتهاء خلاف أسرة شكري سرحان مع عمر متولي وأحمد فتحي.. رنا سماحة تكشف كواليس انفصالها عن سامر أبو طالب.. وأحمد سعد يطرح ألبومه الجديد "حبيبنا"

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 بالعديد من الأحداث والفعاليات الفنية الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء خلاف أسرة الراحل شكري سرحان، مع الفنانين عمر متولي وأحمد فتحي.



وقال الدكتور أشرف زكي إنه تشرف بزيارة الإعلامي محسن سرحان ممثل أسرة الفنان شكري سرحان نيابة عن السفير يحيى سرحان نجل الراحل شكري سرحان.

اضطر المخرج أحمد سمير فرج، لإعادة تصوير بعض مشاهد مسلسل المداح خاصة بالفنانة جوري بكر، وذلك بسبب عدم أداء المشهد بالشكل المطلوب منها.



وتم تغيير الميكب الذي تظهر به أكثر من مرة؛ كي تخرج بالشكل الذي يراه المخرج.

مسلسل المداح 5

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن “أغرب الأشياء” التي فعلتها أثناء فترة الدراسة، قائلة: كنت بروح ديسكو مع أصحابي.



حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على أولى حلقات بودكاست "ريما وحكاويها" وسألتها مقدمة البرنامج عن (أصيع حاجة عملتها في فترة الدراسة) فقالت: كنت أخرج كل يوم خميس مع زميلاتي في المدرسة ونذهب إلى الديسكو حفلة ماتينيه من 4 إلى 8 مساء.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن التحول الرقمي للمحتوى الثقافي العربي يمثل رهان المستقبل الذي يتطلب خطوات جادة للتطبيق، مشيرًا إلى أن مصر قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، معربًا عن استعدادها لمد الدول العربية بخبرتها في هذا المجال.



كما شدد الوزير على أهمية دعم حركة الترجمة لتراثنا العربي إلى اللغات الأجنبية ليظل شاهدًا على عظمة أمتنا وريادتها، مع مواصلة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية لمواكبة التطورات العالمية.

طرح النجم أحمد سعد ، منذ قليل أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيبنا” وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.



ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغاني هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلي الأفنية الرئيسية للألبوم حبينا.

يستعد الفنان محمد رمضان خلال الأيام المقبلة للسفر إلي فرنسا لتصوير فيديو كليب هناك، بالإضافة إلي أنه يستعد أيضا لإحياء حفله في باريس خلال اليومين المقبلين.



محمد رمضان يسافر فرنسا

كما أن محمد رمضان يستعد أيضا لتصوير ريمكس جديد لأغنيته الشهيرة يا حبيبي والذي قدمها مع ميتري جميس منذ 4 سنوات ووصلت مشاهداتها إلى 240 مليون مشاهدة.

و كشف الفنان محمد رمضان ، عن سبب تنظيمه مسابقات لجمهوره من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واصل فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.



إيرادات فيلم الدشاش

وحقق فيلم الدشاش إيرادات أكثر من مليون و512 ألف و710 جنيهًا، أمس الثلاثاء في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى يحييه الفنان الكبير محمد ثروت بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا وهم ياسر سليمان، نهى حافظ،ريم حمدى، حنان الخولى، حنان عصام، أحمد محسن، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ١٧ يناير على المسرح الكبير.



يتضمن البرنامج مختارات من أعمال الفنان محمد ثروت التى تحمل طابع زمن الفن الجميل إلى جانب عدد من روائع الطرب منها فارس أحلامى، يا حبيبى يا واحشنى، مستحيل، لسه مفيش إختيار، والله تستاهل يا قلبى، شوفت حبيبى، بتبص لى كده ليه، وحياه اللى فات، فاتت جنبنا، آه لو قابلتك من زمان، آه لو تعرف، كل ده كان ليه، أنا فى إنتظارك، بهية، أحلى ما فيكى، مصر يا أول نور فى الدنيا، حأكتب جواب، طير على الأفراح، يا مستعجل فراقي وغيرها.

تحتفل محافظة أسوان بعيدها القومي يوم 15 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي شهد افتتاح السد العالي، أحد أعظم المشروعات القومية التي غيرت وجه مصر، وفي هذا اليوم، نسلط الضوء على بعض النجوم والفنانين من أبناء أسوان.



ويعتبر أحمد منيب رائد الأغنية النوبية أيقونة الفن النوبي ومصدر إلهام للعديد من الفنانين، وهو من أبرز أبناء أسوان، وقدم موسيقى فريدة، وأغانيه بعضها أداها بنفسه أو قدمها لكبار الفنانين مثل محمد منير ولا تزال أعماله خالدة حتى يومنا هذا.

كشفت المطربة رنا سماحة، كواليس انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، وحقيقة ما أثير بشأن ضربها وتعرضها للخيانة.



حقيقة تعرض رنا سماحة للضرب والخيانة

وأكدت خلال لقائها ببرنامج “ورقة بيضا” المذاع على قناة “النهار”: أنه لا صحة لما تردد بشأن تعرضها للضرب على يد الملحن سامر أبو طالب، أو خيانة زوجها لها.

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