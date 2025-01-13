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ثقافة وفنون

رانيا يوسف تروج لدورها في مسلسل "موضوع عائلي"

رانيا يوسف، فيتو
رانيا يوسف، فيتو

روجت الفنانة رانيا يوسف لدورها في الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي، الذي يعرض عبر منصة شاهد، حيث نشرت صورة لها برفقة فريق عمل المسلسل، وطلبت من الجمهور إبداء رأيهم في دورها بالمسلسل، والتي انضمت له خلال الجزء الثالث، بعد نجاح الجزء الأول والثاني.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 

 

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر وسيتم طرح الحلقة 8 مع الحلقة 7.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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موضوع عائلي رانيا يوسف أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

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