الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

يتضمن 9 أغنيات، أحمد سعد يطرح ألبومه الجديد "حبيبنا"

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

طرح النجم أحمد سعد ، منذ قليل أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيبنا” وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغاني هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلي الأفنية الرئيسية للألبوم حبينا.

ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبدالله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

 

 

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