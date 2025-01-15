الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

انتهاء خلاف أسرة شكري سرحان مع عمر متولي وأحمد فتحي برعاية المهن التمثيلية

جانب من انهاء الخلاف،
جانب من انهاء الخلاف، فيتو

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء خلاف أسرة الراحل شكري سرحان، مع الفنانين عمر متولي وأحمد فتحي.

الدكتور أشرف زكي 

وقال الدكتور أشرف زكي إنه تشرف بزيارة الإعلامي محسن سرحان ممثل أسرة الفنان شكري سرحان نيابة عن السفير يحيى سرحان نجل الراحل شكري سرحان.

اعتذار نقابة المهن التمثيلية 

وتقدم الدكتور أشرف زكي بالاعتذار باسمه وباسم النقابة بالاعتذار وخالص التقدير للرمز الكبير شكري سرحان وأبلغه أن عمر متولي وأحمد فتحي لا يقصدان أي إساءة وأبلغه تقديرهم واحترامهم للراحل شكري سرحان وتقبل محسن سرحان الاعتذار في حضور الفنان أيمن عزب عضو مجلس الإدارة والصديق لأسرة شكري سرحان وبذلك أغلق باب الخلاف تماما.

وأشار الدكتور أشرف زكي إلى أنه يحترم حرية الرأي والتعبير وهو حق محفوظ للجميع دون إساءة أو تقليل من رموزنا الفنية الكبيرة.

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الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اعتذار نقابة المهن التمثيلية شكرى سرحان
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