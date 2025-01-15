محافظ أسوان يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بالعيد القومي (فيديو وصور)

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة بلازا درة النيل، فى إطار سلسلة فعاليات عروس المشاتى بعيدها القومي الـ 54.

جاء ذلك بحضور اللواء طلعت عبد الهادى نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، علاوة على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأكاديمية والدينية والأمنية والعسكرية.

افتتاح وتشغيل مشروعات جديدة

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بمناسبة العيد القومى للمحافظة سيتم إفتتاح وتشغيل العديد من المشروعات،والجميع يلمس مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتتالية كحياة كريمة والتى تضم أكثر من 2000 مشروع تم وسيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى، وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية.

وأوضح إسماعيل كمال بأنه يضاف لذلك مشروعات تحيا مصر التي تم إنهاؤها بإجمالي 14 مشروع من أبرزهم المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، ومركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بمنطقة المسلة، لافتًا إلى أنه يتكامل مع ذلك مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية التي اقتصرنا الاحتفال هذا العام على فعاليات رمزية لتوجيه كافة الإعتمادات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.