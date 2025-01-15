في العيد القومي لأسوان، فنانون ومثقفون من بلاد الذهب

تحتفل محافظة أسوان بعيدها القومي يوم 15 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي شهد افتتاح السد العالي، أحد أعظم المشروعات القومية التي غيرت وجه مصر، وفي هذا اليوم، نسلط الضوء على بعض النجوم والفنانين من أبناء أسوان.

أحمد منيب

ويعتبر أحمد منيب رائد الأغنية النوبية أيقونة الفن النوبي ومصدر إلهام للعديد من الفنانين، وهو من أبرز أبناء أسوان، وقدم موسيقى فريدة، وأغانيه بعضها أداها بنفسه أو قدمها لكبار الفنانين مثل محمد منير ولا تزال أعماله خالدة حتى يومنا هذا.

الكينج محمد منير

محمد منير هو الصوت الذي حمل روح أسوان إلى العالم، فهو ممثل ومطرب من أشهر من أنجبت مصر، وهو من مواليد عام 1951 في إحدى القرى النوبية التابعة لمحافظة أسوان.

وبعد غرق القرى النوبية نتيجة تكون بحيرة ناصر بسبب بناء السد العالي، انتقل مع أسرته للعيش في مدينة القاهرة، حيث استكمل دراسته، وبعدها التحق منير بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وتخرج منها، ليبدأ رحلته الفنية التي جمعت بين الغناء والتمثيل، ويتميز محمد منير بقدرته على المزج بين التراث النوبي والأشكال الموسيقية الحديثة، ما جعله واحدًا من أبرز الفنانين الذين عبروا عن الهوية الثقافية النوبية وساهموا في نشرها داخل مصر وخارجها.

محمد حمام

ولد المطرب محمد حمام، في 4 نوفمبر 1942 وينحدر أصله إلى أسوان، ويُعتبر محمد حمام من رواد الفن النوبي في مصر، حيث لعب دورًا كبيرًا في تقديم التراث النوبي للجمهور المصري والعربي.

وإلى جانب عشقه للفن فإنه كان داعما للقضايا الوطنية، حيث غنى فرقة السمسمية وغنى مع الفدائيين على الجبهة خلال حرب الاستنزاف، ومن أشهر أغانيه الوطنية “يا بيوت السويس” التي أصبحت رمزًا للصمود والمقاومة، كما أنه شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم اعترافات امرأة ومسلسل القاهرة والناس.

عباس محمود العقاد

كان أديبًا وشاعرًا وفيلسوفًا ومؤرخًا وصحفيًا، وواحدًا من أبرز أدباء العصر الحديث، ولقد ولد العقاد في أسوان لأب بسيط يعمل في إدارة السجلات، واكتفى بالحصول على الشهادة الابتدائية لكنه ثقف نفسه ذاتيًا، حيث امتلك مكتبة تضم أكثر من ثلاثين ألف كتاب.

عمل في عدة وظائف حكومية لكنه سرعان ما تركها بسبب كرهه للقيود، واتجه للعمل الصحفي.

ترك العقاد إرثًا أدبيًا هائلًا تجاوز 100 كتاب، أشهرها سلسلة العبقريات إلى جانب عدد كبير من المقالات، وتوفي عام 1964، تاركًا أثرًا خالدًا في الأدب العربي.

عبد الوهاب الأسواني

وهو أديب ومحرر صحفي من مواليد أسوان عام 1934، اشتهر بإسهاماته المميزة في الرواية والقصة القصيرة، ومن أبرز أعماله الروائية سلمى الأسوانية التي فازت بجائزة نادي القصة عام 1966، وهبت العاصفة، واللسان المر، وأخبار الدراويش، والنمل الأبيض.

كما قدم مجموعات قصصية مثل: مملكة المطارحات، وللقمر وجهان، ووقائع درامية في الشارع، لم تقتصر إبداعاته على الأدب المكتوب فقط، بل امتدت إلى الدراما، حيث قدم مسلسل العطش عام 1974، وكان مسلسل ورد النيل عام 2005 آخر أعماله في الدراما كمؤلف.

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