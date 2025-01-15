الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رانيا يوسف تكشف عن مواقف غريبة أيام الدراسة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن “أغرب الأشياء” التي فعلتها أثناء فترة الدراسة، قائلة: كنت بروح ديسكو مع أصحابي.

 

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على أولى حلقات بودكاست "ريما وحكاويها" وسألتها مقدمة البرنامج عن (أصيع حاجة عملتها في فترة الدراسة) فقالت: كنت أخرج كل يوم خميس مع زميلاتي في المدرسة ونذهب إلى الديسكو حفلة ماتينيه من 4 إلى 8 مساء.

 

كنت أذهب مع صديقاتي في المدرسة والمدارس المجاورة إلى الديسكو في أحد فنادق مصر الجديدة، نرقص مع البوي فريندز، وأعود ليلا أقول لهم في البيت كنت في الدرس".

 

وتحدثت رانيا يوسف في اللقاء عن والدها وكيف كان شديدا بحكم عمله كضابط لكن بدون قسوة، قائلة: تربيتي عيشتني في رعب طول الوقت، بابا كان ضابط وماما مضيفة، وأبويا هو اللي كان طول الوقت معايا أكتر، لكن أبويا مكانش قاسي لكن كنت بترعب منه.

 

وأضافت: إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها، لذلك قررت التحرر علشان أعمل فلوس وأعمل مستقبلي بالطريقة اللي أنا عايزاها.

 

وكشفت رانيا أنها أجبرت على دخول آداب إنجليزي قائلة: كان نفسي أدخل معهد السينما وأطلع مخرجة، لكن والدي فض وأجبرني على دخول آداب إنجليزي وكانت النتيجة إني خلصتها في 14 سنة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف حلقات بودكاست الديسكو

مواد متعلقة

محمد سعد: «الدشاش» فيلم مختلف عن أعمالي السابقة.. وما يتردد عن «عصبيتى» شائعات.. وأتمنى العودة للدراما بعمل ضخم (حوار)

رانيا يوسف تروج لدورها في مسلسل "موضوع عائلي"
ads

الأكثر قراءة

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

اللقطات الأولى لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطى ومصرع وإصابة 10 أشخاص (فيديو)

أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم 20 سيارة على الطريق الأوسطي بحلوان

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

اجراءات الحصول على منحة الولادة للمرأة العاملة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

النبي طلب قتلهم، علي جمعة يوضح سلوكيات الخوارج ويكشف سر نعي رسول الله لهم

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

المزيد
الجريدة الرسمية