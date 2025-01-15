رانيا يوسف تكشف عن مواقف غريبة أيام الدراسة

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن “أغرب الأشياء” التي فعلتها أثناء فترة الدراسة، قائلة: كنت بروح ديسكو مع أصحابي.

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على أولى حلقات بودكاست "ريما وحكاويها" وسألتها مقدمة البرنامج عن (أصيع حاجة عملتها في فترة الدراسة) فقالت: كنت أخرج كل يوم خميس مع زميلاتي في المدرسة ونذهب إلى الديسكو حفلة ماتينيه من 4 إلى 8 مساء.

كنت أذهب مع صديقاتي في المدرسة والمدارس المجاورة إلى الديسكو في أحد فنادق مصر الجديدة، نرقص مع البوي فريندز، وأعود ليلا أقول لهم في البيت كنت في الدرس".

وتحدثت رانيا يوسف في اللقاء عن والدها وكيف كان شديدا بحكم عمله كضابط لكن بدون قسوة، قائلة: تربيتي عيشتني في رعب طول الوقت، بابا كان ضابط وماما مضيفة، وأبويا هو اللي كان طول الوقت معايا أكتر، لكن أبويا مكانش قاسي لكن كنت بترعب منه.

وأضافت: إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها، لذلك قررت التحرر علشان أعمل فلوس وأعمل مستقبلي بالطريقة اللي أنا عايزاها.

وكشفت رانيا أنها أجبرت على دخول آداب إنجليزي قائلة: كان نفسي أدخل معهد السينما وأطلع مخرجة، لكن والدي فض وأجبرني على دخول آداب إنجليزي وكانت النتيجة إني خلصتها في 14 سنة.

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