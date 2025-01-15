الجمعة، الفنان محمد ثروت ضيف فرقة التراث بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى يحييه الفنان الكبير محمد ثروت بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا وهم ياسر سليمان، نهى حافظ،ريم حمدى، حنان الخولى، حنان عصام، أحمد محسن، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ١٧ يناير على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال الفنان محمد ثروت التى تحمل طابع زمن الفن الجميل إلى جانب عدد من روائع الطرب منها فارس أحلامى، يا حبيبى يا واحشنى، مستحيل، لسه مفيش إختيار، والله تستاهل يا قلبى، شوفت حبيبى، بتبص لى كده ليه، وحياه اللى فات، فاتت جنبنا، آه لو قابلتك من زمان، آه لو تعرف، كل ده كان ليه، أنا فى إنتظارك، بهية، أحلى ما فيكى، مصر ياأول نور فى الدنيا،حأكتب جواب، طير على الأفراح، يا مستعجل فراقي وغيرها.

يذكر أن البرنامج الفنى لدار الأوبرا فى العام الجديد يشهد مجموعة ضخمة من العروض المتفردة إلى جانب إستضافة نخبة من النجوم فى مختلف المجالات الإبداعية.



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