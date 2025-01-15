مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة للشرطة بإيران (فيديو)

لقى ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، مصرعهم في تحطم طائرة تدريب تابعة للشرطة في شمال إيران، حسب ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية نقلًا عن بيان للشرطة.

طائرة التدريب الخفيفة تحطمت قرب مدينة رشت

وذكرت الوكالة أن طائرة التدريب الخفيفة تحطمت قرب مدينة رشت نتيجة "عطل فني".

وأوضحت "إرنا" أن "الطيار ومساعده ومهندس الطيران" قضوا في الحادث، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

https://x.com/Tasnimarabic/status/1879453065537073230

تحطم طائرة تدريب خفيفة تابعة لقوات الشرطة الإیرانیة

وقال قائد قوات الشرطة في محافظة کیلان العمید "عزيز الله ملكي": إن طائرة التدريب التابعة لقوات الشرطة الإيرانية كانت في طريقها من مطار مهرآباد إلى کيلان عندما تعرضت لحادث.

وقال العمید "عزيز الله ملكي" اليوم الاربعاء بشأن تحطم طائرة تدريب خفيفة تابعة لقوات الشرطة الإیرانیة: وقتل الطيار ومساعده ومهندس الطيران، الکابتن خوانساري والعقيد ابراهيم زاده والعقيد فیضي في حادث تحطم هذه الطائرة بالقرب من كوجصفهان.

وأضاف: لم يكن أي من هؤلاء الشهداء من محافظة جيلان.

یذکر أنه تعرضت قبل ساعات قليلة، طائرة تدريب صغیرة للشرطة الإيرانية لحادث جوي بالقرب من مدينة رشت، مما أدى إلى استشهاد جميع ركابها.

وقوع حادث جوي لطائرة تدريب خفيفة

وأصدرت المركز الإعلامي التابع للشرطة فى إيران بيانًا أفادت فيه بوقوع حادث جوي لطائرة تدريب خفيفة قرب مدينة رشت، نتيجة عطل فني.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد الطيار ومساعده ومهندس الطيران.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر: تم على الفور إیفاد القوات العملياتية في محافظة جيلان إلى مكان الحادث برفقة 4 سيارات إسعاف ومعدات إنقاذ.

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