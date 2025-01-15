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خارج الحدود

جيك سوليفان: إيران في أضعف مراحلها منذ قيام الجمهورية في 1979

جيك سوليفان، فيتو
جيك سوليفان، فيتو

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الثلاثاء إن  إيران  في أضعف مراحلها منذ قيام الجمهورية في عام 1979.

واعتبر سوليفان أن ضعف إيران حاليًّا "يشكل مصدر قلق لأنه قد يدفعها إلى إعادة النظر في موقفها من الأسلحة النووية".

وكان سوليفان يتحدث وبجواره مستشار الأمن القومي الجديد مايك والتز في حفل لتسليم المهام.

وأضاف سوليفان: "نحن بحاجة إلى مناقشة مستقبل وفعالية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في  لبنان".

وتابع: "نأمل في إتمام اتفاق رهائن غزة هذا الأسبوع".

وأجرت إيران، الأحد، تدريبات عسكرية بالقرب من منشآت نووية في غرب ووسط البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتأتي هذه الأنشطة العسكرية وسط تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

وأشارت الوكالة إلى أن التدريبات تشمل وحدات صاروخية ورادارية ووحدات حرب إلكترونية وتحكم بالمعلومات وتعرف إلكتروني وأنظمة دفاع جوي بهدف "التقدير الفعلي للفعالية العملياتية لخطط الدفاع الجوي ضد هجوم العدو، ضمان التفوق الاستخباراتي وتحقيق القدرة على اكتشاف الأهداف المستهدفة في الوقت المناسب".

وتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن الأحادي خلال ولاية ترامب الأولى من الاتفاق النووي الذي نصّ على تخفيف العقوبات الغربية على طهران مقابل الحد من طموحاتها النووية.

وردا على ذلك كثفت إيران نشاطاتها النووية وتخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

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مستشار الأمن القومي الأمريكي إيران الأسلحة النووية مايك والتز فوردو البرنامج النووي الإيراني تخصيب اليورانيوم

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