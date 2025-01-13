الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

إيران تحمل فرنسا وأمريكا مسؤولية خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات في لبنان وأنه لا يلتزم بأي عهد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها:" فرنسا والولايات المتحدة تتحملان كدولتين ضامنتين مسؤولية عدم خرق الاتفاق في لبنان".

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طيران الاحتلال يشن 5 غارات على جنوب لبنان (صور)

 وأضافت:" الكيان الصهيوني ارتكب إبادة جماعية بغزة خلال 16 شهرا وهذا مخز للعالم والمنظمات الدولية ونأمل أن يتخذ مجلس الأمن الأسبوع المقبل إجراءات حاسمة لوقف جرائم الكيان الصهيوني".

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 5 غارات مستهدفًا الأودية والأحراج الواقعة بين بلدات عربصاليم وحومين الفوقا ورومين ودير الزهراني جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام، أن تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال فوق أجواء عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان.

ووثقت صور ومقطع فيديو الضربات الإسرائيلية وألسنة اللهب تتصاعد من الأماكن المستهدفة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، ما لا يقل عن 17 خرقًا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 472 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 47 يومًا.

 

ونشر متحدث جيش الاحتلال تحذيرًا جديدًا مرفقًا بخريطة لقرى جنوبية لبنانية.

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لبنان جيش الاحتلال فرنسا الولايات المتحدة جنوب لبنان مجلس الامن

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