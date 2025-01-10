السبت 11 يناير 2025
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حوادث

القبض علي عامل بتهمة قتل صاحب ورشة ألوميتال في شارع العشرين بفيصل

ضبط متهم بقتل شخص
ضبط متهم بقتل شخص في بولاق الدكرور،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي عامل متهم بقتل صاحب ورشة الومينتال بشارع العشرين بفيصل، وضبط السلاح المستخدم في الحادث بسبب خلافات علي تركيب المجني عليه تنده علي ورشته الأمر الذي رفضه المتهم وتسبب في وقوع مشاجرة بينهما طعن علي أثرها المتهم  المجني عليه بسلاح أبيض وتسبب في إصابته بالقلب.

البداية كانت ببلاغ تلقاه رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع العشرين.علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين بالفحص مقتل شخص بسلاح أبيض وهروب القاتل وتم نقل المتوفي للمستشفي واستجواب شهود العيان ومناقشة أسرة المجني عليه وإعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن القبض على المتهم وجاري العرض علي النيابة.

 

إحالة عاطل بتهمة قتل عامل في النهضة للجنايات

وعلي جانب آخر  أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل متهم بقتل عامل، بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة النهضة للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت عندما تلقى  قسم شرطة النهضة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما أقدم فيها المتهم علي طعن المجني عليه طعنات نافذة أسقطته غارقًا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية ورشة الومينتال مشاجرة شرطة بولاق الدكرور

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