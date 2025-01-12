أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الأحد، إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر النظام السابق، من سجن حمص المركزي، ممن لم يثبت تورطهم بجرائم بحق المدنيين.

إخلاء سبيل حوالي 300 معتقل مرتبط بنظام الأسد في حمص

وذكرت وسائل إعلام سورية أن القرار جاء بعد تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية مع عناصر النظام السابق الذين أوقفوا خلال حملات أمنية بمحافظة حمص.

اعتقال مئات المتهمين بالارتباط بالنظام السابق

ونفذت إدارة الأمن العام في حمص حملة تمشيط في أحياء المدينة وسط سوريا أسفرت عن اعتقال مئات المتهمين بالارتباط بالنظام السابق.

وفتحت الإدارة الجديدة للبلاد بعد إطاحتها بالرئيس المخلوع بشار الاسد، مراكز تسوية في مختلف المدن السورية، ودعت الجنود السابقين إلى تسليم أسلحتهم.

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