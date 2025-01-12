الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انطلاق اجتماع الرياض الموسع حول سوريا

اجتماع الرياض حول
اجتماع الرياض حول سوريا

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية دول عدة.

انطلاق الاجتماع الموسع حول سوريا

ووصلت  صباح اليوم الأحد،  الوفود المشاركة في الاجتماع الخاص بسوريا في الرياض.

وكان وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني إلى العاصمة السعودية  الرياض أمس السبت، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.

txt

حكام سوريا الجدد.. هجين عنيف يفخخ طريق التواصل.. الفصائل المسلحة الطلاق الداخلي بينها أكثر من التوافق

الشيباني يصل السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا


وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه المملكة، ويشارك فيه وزراء خارجية تركيا وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا.

كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

 

ومن المتوقع أن يشارك الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.

ويعد هذا الاجتماع استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" حول سوريا والتي عقدت في الأردن 14 ديسمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا السعودية الرياض الولايات المتحدة

مواد متعلقة

حكام سوريا الجدد.. هجين عنيف يفخخ طريق التواصل.. الفصائل المسلحة الطلاق الداخلي بينها أكثر من التوافق

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا
ads

الأكثر قراءة

رياح الشيطان تعبث بأمريكا، خبير جيولوجي يكشف سر تدمير لوس أنجلوس بالحرائق المستعرة

ميل جيبسون يتهم حكومة ولاية كاليفورنيا بإشعال الحرائق عمدا (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

10 معلومات ترصد مستجدات العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي

بدء جلسة النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منوعات

المزيد

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

فشلت في الإقلاع، ركاب يفرون من طائرة أمريكية وسط حالة هلع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأحد 12-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأزهر يستصرخ العالم من جديد لإيقاف العدوان الغاشم على أهالي غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المقص في المنام وعلاقتها بالغيبة والنميمة

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية