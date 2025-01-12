لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

كشف الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة النبأ، عن السبب الذي يجعل الكافر يتمنى أن يكون ترابًا، موضحًا كيف قطع الله أعذار المعتذرين بأبلغ وجه.

سورة النبأ الآية 40

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: «إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا».

سورة النبأ الآية 40



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوى آخر آية من سورة النبأ

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ختم - سبحانه - السورة الكريمة بهذا الإِنذار البليغ فقال: (إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ المرء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكافر ياليتني كُنتُ تُرَابًا )، والإنذار: الإِخبار بحصول شيء تسوء عاقبته، فى وقت يستطيع المنذر فيه أن يجنب نفسه الوقوع فى ذلك الشيء، أي: إنا أخبرناكم - أيها الناس - بأن هناك عذابا قريبا، سيحل بمن يستحقه عما قريب.

تمني الكافر أن يكون ترابًا

وأكد الشيخ طنطاوي أن ذلك العذاب سيكون أشد هولًا، وأبقى أثرًا، يوم القيامة، ( يَوْمَ يَنظُرُ المرء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) أي: يوم يرى كل إنسان عمله حاضرا أمامه، ومسجلا عليه، ( وَيَقُولُ الكافر ياليتني كُنتُ تُرَابًا ) أي: ويقول الإِنسان الكافر فى هذا اليوم على سبيل الحسرة والندامة، يا ليتنى كنت فى الدنيا ترابًا، ولم أخلق بشرًا، ولم أكلف بشيء من التكاليف، ولم أبعث ولم أحاسب، فالمقصود بالآية قطع أعذار المعتذرين بأبلغ وجه، من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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