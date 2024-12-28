السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحذير الله للمؤمنين

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

كشف الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة آل عمران، عن تحذير من الله للمؤمنين، موضحا معنى يغرنك في الآية الكريمة.

سورة آل عمران الآية 196

قال تعالى: «لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ».

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. [ آل عمران: 196]
سورة آل عمران الآية 196


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 196 من سورة آل عمران

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: وبعد أن بشر- سبحانه- عباده المؤمنين الصادقين بهذا الثواب الحسن، نهاهم عن الاغترار بما عليه الكافرون من قوة وسطوة ومتاع دنيوي فقال- تعالى- «لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ. مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ».


تحذير الله للمؤمنين

وأكمل الشيخ طنطاوي: يغرنك: من الغرور وهو الأطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه، أو إظهار الأمر المضر في صورة الأمر النافع، وهو مشتق من الغرة بكسر الغين- وهي الغفلة- ويقال: رجل غر، إذا كان ينخدع لمن خادعه، والتقلب في البلاد: التصرف فيها على جهة السيطرة والغلبة ونفوذ الإرادة.

صور.. 9 سنوات على رحيل شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى - اليوم السابع
الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

«أفمن يخلق كمن لا يخلق»، محمد سيد طنطاوي يتناول توبيخ الله للكافرين

الصلاة والزكاة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 110 بسورة البقرة

إقامة العدل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الرحمن

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

ما هي شروط التوبة؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفضيل الدنيا على الآخرة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة القيامة

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة آل عمران تحذير معنى يغرنك تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ طنطاوي

مواد متعلقة

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

«أفمن يخلق كمن لا يخلق»، محمد سيد طنطاوي يتناول توبيخ الله للكافرين

الصلاة والزكاة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 110 بسورة البقرة

إقامة العدل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الرحمن

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

خبير: قلق متزايد من كثرة الزلازل في إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة

هل يشهد 2025 صفقات جديدة بعد رأس الحكمة؟ خبير اقتصادي يجيب

الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

كهربا يحدد وجهته في يناير خلال أيام

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

منوعات

المزيد

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى نفيه.. 9 معلومات عن أحمد عرابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحذير الله للمؤمنين

هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية السابق (فيديو)

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالخير والرزق وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية