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دين ودنيا

متاع الدنيا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة لقمان

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

 تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة لقمان، تمتع أهل الدنيا بها ونسيانهم الآخرة، موضحا كيف يعاملهم الله تعالى يوم القيامة.


سورة لقمان الآية 24

 قال تعالى: «نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ».

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. [ لقمان: 24]
سورة لقمان الآية 24

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة لقمان

 قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: «نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا» في هذه الحياة الدنيا، أي نمتعهم تمتيعا قليلا في دنياهم، بأن نعطيهم الأموال والأولاد على سبيل الاستدراج. «ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ»، أي نعطيهم في حياتهم القصيرة ما يتمتعون به من مال وصحة، ثم نلجئهم وندفعهم دفعا يوم القيامة الى عذاب مروع فظيع، لضخامة ثقله، وشدة وقعه.

 

ما المراد بالاضطرار؟

وأضاف الشيخ طنطاوي: والمراد بالاضطرار: الإلجاء والقسر والإلزام، أي: أنهم لا يستطيعون التفلت أو الانفكاك عن هذا العذاب الذي أعد لهم. ووصف- سبحانه- العذاب بالغلظ، لزيادة تهويله وشدته. فهو ثقيل عليهم ثقل الأجرام الضخمة التي تهوى على رأس الإنسان، فتشل حركته وتهلكه.

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الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

 الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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