معنى «كثيبا مهيلا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة المزمل

معنى كثيبا مهيلا، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المزمل، عن مشهد من أهوال يوم القيامة، موضحا معنى كثيبا مهيلا في الآية الكريمة.

سورة المزمل الآية 14

قال تعالى: «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا».

سورة المزمل الآية 14



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المزمل

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: والظرف في قوله- تعالى-: «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ»،. منصوب بالاستقرار العامل في «لدنيا»، الذي هو الخبر في الحقيقة، أي: استقر لهم ذلك العذاب الأليم لدينا، يوم القيامة، يوم تضطرب وتتزلزل الأرض والجبال.

معنى كثيبا مهيلا

وتابع الشيخ طنطاوي: «وَكانَتِ الْجِبالُ» في هذا اليوم «كَثِيبًا مَهِيلًا» أي: رملا مجتمعا، بعد أن كانت قبل ذلك الوقت أحجارا صلبة كبيرة، فقوله: كَثِيبًا من كثب الشيء يكثبه، إذا جمعه من قرب ثم صبه، وجمعه كثب وكثبان، وهي تلال الرمال المجتمعة كالربوة، وقوله مَهِيلًا اسم مفعول من هال الشيء هيلا، إذا نثره، وفرقه بعد اجتماعه، والشيء المهيل: هو الذي يحرّك أسفله فينهار أعلاه ويتساقط بسرعة.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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