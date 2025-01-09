الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

سدرة المنتهى، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـ سورة النجم، تعظيم المولى عز وجل لمنطقة سدرة المنتهى، موضحا هل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها.

سورة النجم الآية 16

قال تعالى: «إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ».

إذ يغشى السدرة ما يغشى. [ النجم: 16]
سورة النجم الآية 16


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة النجم

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ثم نوه- سبحانه- بما يحيط بذلك المكان من جلال وجمال لا تحيط العبارة بوصفه فقال: «إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى». والظرف «إذ»، في موضع الحال من «سدرة المنتهى»، لقصد الإشادة بما أحاط بذلك المكان من شرف وبهاء، أو هو متعلق بقوله: «رَآهُ».

 

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟

 وتابع الشيخ طنطاوي: أي: ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل- عليه السلام- على هيئته التي خلقه الله عليها مرة أخرى، عند ذلك المكان الجليل المسمى بسدرة المنتهى، حالة كون هذا المكان ينزل به ما ينزل، ويغشاه ما يغشاه من الفيوضات الربانية، والأنوار القدسية، والخيرات التي لا يحيط بها الوصف. فهذا الإبهام في قوله ما يَغْشى المقصود به التهويل والتعظيم والتكثير، لما يغشى هذا المكان من خيرات وبركات.

خاص| أول تعليق من أسرة الشيخ سيد طنطاوي على ادعاء سيدة مسيحي | مصراوى
الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

 الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

معنى «كثيبا مهيلا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة المزمل

متاع الدنيا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة لقمان

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحذير الله للمؤمنين

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سدرة المنتهى الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة النجم النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ طنطاوي

مواد متعلقة

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد
ads

الأكثر قراءة

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

تعطل مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

قرار قضائي بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

الموتور سقط في الترعة، 20 صورة ترصد رفع سيارة من أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

منوعات

المزيد

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

بديل الثانوية العامة.. مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية