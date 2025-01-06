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دين ودنيا

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

عالم الغيب والشهادة، استعرض الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الحشر، مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه، موضحا المراد بعالم الغيب والشهادة في الآية الكريمة.


سورة الحشر الآية 22

قال تعالى: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ».

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. [ الحشر: 22]
سورة الحشر الآية 22


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 من سورة الحشر

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قال الجمل: لما وصف- تعالى- القرآن بالعظم، ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم الموصوف، أتبع ذلك بوصف عظمته- تعالى- فقال: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ» أي: هو الله الذي وجوده من ذاته، فلا عدم له بوجه من الوجوه، فلا شيء يستحق الوصف بهذا غيره، لأنه هو الموجود أزلا وأبدا، فهو حاضر في كل ضمير، غائب بعظمته عن كل حس، فلذلك تصدع الجبل من خشيته.


عالم الغيب والشهادة

وتابع الشيخ طنطاوي: أي: هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له، الذي لا إله إلا هو، فإنه لا مجانس له، ولا يليق ولا يصح، ولا يتصور، أن يكافئه أو يدانيه شيء. وقوله: «عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ» أي: هو- سبحانه- العليم علمًا تامًّا بما غاب عن أذهان الخلائق وعقولهم، وبما هو حاضر ومشاهد أمام أعينهم.

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الشيخ محمد سيد طنطاوي


ما المراد بالغيب والشهادة؟

وأتم طنطاوي: فالمراد بالغيب: كل ما غاب عن إحساس الناس وعن مداركهم، والمراد بالشهادة: ما يشاهدونه بعيونهم، ويدركونه بعقولهم، والتعريف فيهما للاستغراق الحقيقي، لأن الله- تعالى- لا يخفى عليه شيء في هذا الكون. وقوله- تعالى-: «هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ» أي: هو العظيم الرحمة الدائمة، لأن لفظ الرَّحْمنُ صيغة مبالغة لكثرة الشيء وعظمته، ولفظ الرَّحِيمُ صيغة تدل على الدوام والاستمرار.

 

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

 الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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