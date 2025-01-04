ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة الصف، ما هي المساكن الطيبة في الجنة التي ذكرت في الآية الكريمة، مبينا معنى جنات عدن.

سورة الصف الآية 12

قال تعالى: «يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».

سورة الصف الآية 12

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 12 من سورة الصف

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- سبحانه-: «يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» مجزوم على أنه جواب لشرط مقدر، أي: إن تمتثلوا أمره- تعالى- يغفر لكم ذنوبكم، ويصح أن يكون مجزوما على أنه جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر في قوله- تعالى- قبل ذلك «تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ». لأنهما- كما قلنا- وإن جاءا بلفظ الخبر، إلا أنهما في معنى الأمر، أي: آمنوا وجاهدوا.



ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟

وأكمل الشيخ طنطاوي: أي: آمنوا بالله- تعالى- إيمانا حقا، وجاهدوا في سبيل إعلاء كلمته بأموالكم وأنفسكم، يغفر لكم- سبحانه- ذنوبكم، بأن يزيلها عنكم، ويسترها عليكم. «وَيُدْخِلْكُمْ» فضلا عن ذلك «جَنَّاتٍ عاليات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ» أي: تجرى من تحت مساكنها وبساتينها الأنهار.

الشيخ محمد سيد طنطاوي



وتابع طنطاوي: ويعطيكم مَساكِنَ طَيِّبَةً أي: قصورا مشتملة على كل ما هو طيب ونافع، وخصت المساكن الطيبة بالذكر، لأن المجاهدين قد فارقوا مساكنهم، ومنهم من استشهد بعيدا عنها، وفيها أهله وماله، فوعدهم- سبحانه- بما هو خير منها.

معنى جنات عدن

واختتم طنطاوي: وقوله «فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ» أي: هذه المساكن الطيبة كائنة في جنات باقية خالدة، لا تزول ولا تنتهي، بل أصحابها يقيمون فيها إقامة دائمة، يقال: عدن فلان بالمكان، إذا أقام فيه إقامة مؤبدة. «ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» أي: ذلك الذي منحناكم إياه من مغفرة لذنوبكم، ومن خلودكم في الجنة، هو الفوز العظيم الذي لا يقاربه فوز، ولا يدانيه ظفر.

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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