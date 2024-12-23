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صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

صلة الرحم، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الرعد، بعض صفات أولي الألباب، مبينا أن صلة الرحم من أبرز صفاتهم.


سورة الرعد الآية 21

قال تعالى: «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ».

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء. [ الرعد: 21]
سورة الرعد الآية 21

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بين- سبحانه- صفات أخرى لهم فقال: «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ»، أي أن من صفات أولى الألباب- أيضا- أنهم يصلون كل ما أمر الله- تعالى- بوصله كصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإعانة المحتاج، والإحسان إلى الجار.

 

صفات أولي الألباب

وتابع الشيخ طنطاوي: وقوله «ويخشون ربهم» خشية تحملهم على امتثال أمره واجتناب نهيه، «ويخافون سوء الحساب» أي: ويخافون أهوال يوم القيامة، وما فيه من حساب دقيق، فيحملهم ذلك على أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. قال الآلوسى ما ملخصه: «وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتمام، والخشية والخوف قيل: بمعنى. وفرق الراغب بينهما فقال: الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم.

الشيخ التاسع والأربعون.. محمد سيد طنطاوي-الهيئة العامة للإستعلامات
الشيخ محمد سيد طنطاوي


وأتم طنطاوي: وقال بعضهم: الخشية أشد الخوف، لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية، أي: يابسة، ثم قال الآلوسى: والحق أن مثل هذه الفروق أغلبى لا كلى...».

 

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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