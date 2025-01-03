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دين ودنيا

هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

تعرض الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الزلزلة، إلى مشهد آخر من مشاهد الساعة، موضحا هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة.


سورة الزلزلة الآية 4

قال تعالى: «يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا».

يومئذ تحدث أخبارها. [ الزلزلة: 4]
سورة الزلزلة الآية 4


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الزلزلة

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- سبحانه-: «يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها» جواب الشرط، و«أخبارها» مفعول ثان لقوله: «تُحَدِّثُ» والمفعول الأول محذوف، أي: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ماذا حدث لها، عندئذ تحدّث الأرض الخلائق أخبارها، بأن تشهد للطائع بأنه كان كذلك، وتشهد على الفاسق بأنه كان كذلك.


هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟

وتابع الشيخ طنطاوي: أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبى هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها ثم قال: «أتدرون ما أخبارها» ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، بأن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. فهذه أخبارها».

 

وأكمل طنطاوي: والظاهر أن هذا التحديث من الأرض على سبيل الحقيقة، بأن يخلق الله- تعالى- فيها حياة وإدراكا، فتشهد بما عمل عليها من عمل صالح أو طالح، كما تشهد على من فعل ذلك، وقيل: هذا مثل ضربه الله- تعالى- والمقصود منه أن كل إنسان في هذا اليوم سيتبين جزاء عمله، وما أعده الله- تعالى- له على ما قدم في حياته الأولى، ونظير ذلك أن تقول: إن هذه الدار لتحدثنا بأنها كانت مسكونة.

في ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي": كتاب "بنو إسرائيل في الكتاب و| مصراوى
الشيخ محمد سيد طنطاوي


وواصل طنطاوي: قال بعض العلماء ما ملخصه: قوله: «يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها» يومئذ بدل من إذا، أي: في ذلك الوقت تحدثك الأرض أحاديثها، وتحديث الأرض تمثيل- كما قال الطبري وغيره- أي: أن حالها وما يقع فيها من الانقلاب، وما لم يعهد من الخراب، يعلم السائل ويفهمه الخبر، وأن ما يراه لم يكن بسبب من الأسباب التي وضعتها السنة الإلهية، حال استقرار نظام الكون، بل ذلك بسبب بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها.

 

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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