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دين ودنيا

إقامة العدل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الرحمن

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

العدل، أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي خلال تفسيره لـسورة الرحمن، ضرورة إقامة العدل؛ لاستقامة حياة البشر، موضحا أن تشريع العدل جاء من عند الله.


سورة الرحمن الآية 9

قال تعالى: «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ».

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. [ الرحمن: 9]
سورة الرحمن الآية 9

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الرحمن

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: أكد- سبحانه- هذا المعنى وهو التزام العدل تأكيدا صريحا فقال: «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ»، وقوله: «وَأَقِيمُوا» من الإقامة، والمراد به الإتيان بالشيء على أكمل صورة، ومنه قوله- تعالى-: «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ»، أي: أدوها كاملة الأركان والسنن والخشوع، والقسط: العدل، يقال: أقسط فلان في حكمه، إذا عدل، والباء للمصاحبة، وقوله: «وَلا تُخْسِرُوا» من الإخسار بمعنى النقص والبخس والجور.


إقامة العدل

وأكمل الشيخ طنطاوي: والمعنى: شرع الله العدل، ونهاكم عن تجاوزه، وأمركم أن تقيموا حياتكم عليه في أوزانكم التي تتعاملون بها فيما بينكم، وفي كل أحوالكم، فاحذروا أن تخالفوا أمره، وكرر- سبحانه- لفظ «الميزان» للتنبيه على شدة عناية الله- تعالى- بإقامة العدل بين الناس في معاملاتهم، وفي سائر شئونهم، إذ بدونه لا يستقيم لهم حال، ولا يصلح لهم بال، ولا يستقر لهم قرار.

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الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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