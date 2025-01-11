محافظ بني سويف يعتمد ترقية 9234 معلمًا وأخصائيًا وأمناء مكتبات

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القرار رقم 49 لسنة 2025، الخاص باعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تشمل الترقيات شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

محافظ بني سويف يعتمد ترقية 9234 معلمًا

وتأتي هذه الترقيات بعد استيفاء المستحقين للبرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة، إلى جانب استيفاء الشروط القانونية للترقية وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، ووجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية بمحافظة بني سويف، أن الترقية إلى الوظائف الأعلى جاءت بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، وأكد أن المرقّين سيحصلون على بدل الاعتماد المقرر قانونًا بالإضافة إلى علاوة الترقية، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار، مشيرًا إلى أن المرقّين هم ممن اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة وشهادة الصلاحية التي تؤهلهم للترقية وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

ترقية 9234 معلمًا وأخصائيًا وأمناء مكتبات

يذكر أن القرار استند إلى مجموعة من القوانين واللوائح التنفيذية، أبرزها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين، وقرار مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2018م، كما اعتمد القرار على الكشوف الواردة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي تضمنت أسماء المستحقين للترقية.

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