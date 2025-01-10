محافظ بني سويف يوجه بتكثيف المرور الميداني على المصالح الحكومية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مواصلة حملات المتابعة والمرور الميداني على الجهات والمصالح الحكومية لضمان انتظام سير العمل، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد محافظ بني سويف أن متابعة الأداء تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شؤون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، إضافة إلى جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

تقارير المرور الميداني لإدارتي تعليم إهناسيا وببا

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة المتابعة بالمحافظة، الذي عرضه الدكتور أشرف حماد، مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات وانضباط العاملين بإدارتي التعليم في إهناسيا وببا، حيث تضمن التقرير الوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بإشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

وشملت المتابعة عددًا من الملفات الهامة، منها: موقف تسليم أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، سد العجز في هيئة التدريس بمدارس المركز، ومدى جاهزية المدارس التي تحتاج إلى صيانة شاملة خلال العام المالي الجاري، وأسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات المتعلقة بالغياب والتقصير في أداء العمل، إضافة إلى ملاحظات أخرى تم تسجيلها.

وفي ضوء التقرير، وجه المحافظ وكيل وزارة التعليم والإدارات المعنية بالمديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات الواردة، والعمل على معالجة حالات الغياب في الإدارتيْن، مشددًا على تكثيف المرور على الإدارات التعليمية والمدارس، مع تقديم تقارير دورية توضح الإجراءات المتخذة لتصحيح السلبيات وتحسين الأداء في المنظومة التعليمية.

تفقد عدد من المدارس التابعة لإدارتي الواسطى وناصر

وفي سياق آخر، قام أشرف عبدالعليم، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، بجولة ليلية مفاجئة، لتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارتي الواسطى وناصر، للاطمئنان على تأمين المدارس ومدى جاهزيتها للامتحانات.

وفي سياق آخر، راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2024 لسنوات النقل بمختلف المراحل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ "اعتبارًا من السبت المًقبل"، بإجمالي يزيد عن 554.8 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل لسنوات النقل.

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