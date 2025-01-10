الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

تحرير 19 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية فاسدة في الواسطى ببني سويف

حملة رقابية ببني
حملة رقابية ببني سويف، فيتو

 نفذت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، حملة ميدانية شملت بندر الواسطى وقرية جزيرة المساعدة، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية سارية، بالإضافة إلى متابعة صلاحية المنتجات الغذائية للتداول والاستهلاك الآدمي.

 

تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية 

 ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين،

وأفاد التقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بأن الحملة استهدفت 26 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 19 محضرًا لمخالفات شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وغياب شهادات صحية سارية للعاملين، كما تم إعدام 18 كجم من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما رصدت الحملة 5 منشآت تُدار بدون ترخيص، حيث تم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

وشارك في تنفيذ الحملة والإشراف عليها كل من الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وجمعة عبد المنعم، مراقب أول أغذية بالواسطى، بالإضافة إلى مفتشي الأغذية: علي حسين، حسن محمد، ورمضان أحمد.

 

تعزيز الرقابة على الأغذية وحماية صحة المواطنين

 وتأتي هذه الحملات ضمن جهود مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف لتعزيز الرقابة على الأغذية وحماية صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق أقصى مستويات السلامة الغذائية وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

 

حملات المتابعة والمرور الميداني على المصالح الحكومية

 وفي سياق آخر، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مواصلة حملات المتابعة والمرور الميداني على الجهات والمصالح الحكومية لضمان انتظام سير العمل، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد محافظ بني سويف أن متابعة الأداء تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شؤون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، إضافة إلى جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

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